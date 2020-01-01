تقارير .. يوفنتوس يتعاون مع رايولا في عدة صفقات على رأسها بوجبا

إدارة السيدة العجوز تتعامل مع رايولا من جديد

أشارت تقارير صحفية، إلى احتمالية وجود تعاون مشترك جديد بين يوفنتوس الإيطالي، ووكيل الأعمال مينو رايولا.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة كالتشيو ميركاتو، فإن يوفنتوس يخطط للتعاون مع رايولا في أكثر من صفقة خلال الفترة القادمة.

تشيلسي ينافس توتنهام على جوهرة روما

وعلى رأس تلك الصفقات التي تريدها إدارة السيدة العجوز، هي استعادة لاعبها السابق بول بوجبا من مانشستر يونايتد والذي يعد من أهم أهداف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ولعب بوجبا مع يوفنتوس في الفترة من 2012 وحتى 2016، وشارك مع الفريق في 124 مباراة سجل خلالها 28 هدفاً.

ومن اللاعبين المهتم يوفنتوس بالتعاقد معهم هو الشاب ريان جرافنبرخ، لاعب أياكس الهولندي، الذي كان على رادار يوفنتوس لفترة طويلة.

الجناح الأيسر لفريق ألكمار الهولندي كالفين ستينجز من ضمن الخيارات المطروحة على طاولة الفريق.

وكما أكدت التقارير فإن إدارة يوفنتوس قد تستعين بخدمات رايولا، لإنهاء صفقة اللاعب الذي ينتهي عقده مع ألكمار حتى 2023.

جدير بالذكر أن يحتل المركز الثاني من ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 45 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن إنتر المتصدر.