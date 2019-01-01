تقارير | يوفنتوس على وشك فقدان ظهير برشلونة

نعثر الصفقة يتزامن مع اقتراب شالكه..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية اقتراب يوفنتوس من فقدان هدفه خوان ميراندا، الظهير الأيسر لبرشلونة.

يأتي ذلك على خلفية اقتراب ميراندا من الانتقال إلى شالكه الألماني على سبيل الإعارة لمدة عامين.

وكان ممثلو البيانكونيري قد اجتمعوا بإدارة برشلونة عدة مرات لبحث مستقبل الظهير الواعد البالغ من العمر 19 عاماً.

وبحسب التقارير فإن عرض يوفي اقتصر على 8 مليون يورو، فيما يريد برشلونة 12 مليون للبيع النهائي.

يذكر أن ميراندا كان قد انضم لأكاديمية برشلونة في سن 14 عاماً.