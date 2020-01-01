تقارير - يورو 2020 لن يُلعب في الصيف وتحديد موعده الجديد

يوم الثلاثاء حسم مصير كل شيء..

كشفت صحيفة "تلجراف" الإنجليزية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يدرس تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية لتصبح في ديسمبر بدلًا من إقامتها في يونيو بسبب فيروس كورونا.

وتم تعليق جميع البطولات الأوروبية بعد تفشي كورونا في القارة العجوز مؤخرًا، ولا يزال مستقبل الدوريات من الاستكمال أو الإلغاء على المحك، والأمر الآن في يد الاتحاد الأوروبي الذي سيجتمع يوم الثلاثاء المقبل في قمة طارئة.

وبحسب الصحيفة، فإن اليويفا يضع خيار نقل اليورو إلى ديسمبر في سبيل منح الدوريات العالقة الفرصة لجدولة المباريات المؤجلة ولعبها في الصيف واستئناف الموسم بصورة طبيعية.

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عقبات تواجه الاتحاد الأوروبي في تأجيل يورو 2020 بسبب كورونا

دوري أبطال أوروبا وكذلك الدوري الأوروبي من المفترض أن يتم تأجيلهما نسبيًا من أجل الدوريات أيضًا، على أن يكون صيف 2021 خاليًا من البطولات لمنح الرياضيين فرصة الراحة بعد الأيام الشاقة المنتظرة لهم.

وكانت شائعات قد سارت في الأرجاء مؤخرًا عن أن الاتحاد الأوروبي سيقوم بتأجيل اليورو ليصبح في صيف 2021، لكن أنباء تلجراف تؤكد عزم الاتحاد إقامة فعالياته هذا العام بأي صورة ممكنة.

يذكر أن رئيس الاتحاد الإنجليزي قد ألمح إلى صعوبة استكمال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في ظل التفشي الكبير لكورونا، بينما أكد الاتحاد الإيطالي على أنه سيستأنف الموسم بشتى السبل ولا توجد نية لإلغاء الموسم.

لا يزال الأمر في حالة ضبابية شديدة، ولكن الأكيد أن الجميع ينتظر اجتماع الثلاثاء الذي سيضع الخطة النهائية لسير الأمور في عالم كرة القدم الأوروبية خلال الأشهر القليلة المقبلة.