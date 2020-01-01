تقارير - نوبل رفض برشلونة لعيون بايرن ميونخ

استفسر عنه 12 ناديًا..

حظى ألكسندر نوبل، حارس مرمى شالكه، باهتمام من قبل 12 فريقًا من كبار قارة أوروبا على رأسهم برشلونة، لكنه في النهاية اختار الانضمام إلى بايرن ميونخ.

وكان العملاق البافاري قد أعلن أن نوبل سوف ينضم إلى الأليانز آرينا بنهاية عقده في شالكه مع نهاية هذا الموسم في صفقة مجانية، ليعلن بعدها دافيد فاجنر مدرب الرويال بلوز عن صحب شارة القيادة من حارسه الشاب.

وبحسب ما أوردته صحيفة "شبيجل" الألمانية، فإن 12 فريقًا اهتموا بأن يضموا نوبل دون الإعلان عن كافة الأسماء، لكن المثير أن مانشستر يونايتد وكذلك أتلتيكو مدريد كانا من أبرز المستفسرين عنه.

الغريب أن اليونايتد بالفعل لديه واحد من أفضل حراس المرمى في العالم دافيد دي خيا، وهو الأمر نفسه لأتلتيكو الذي يضم يان أوبلاك صاحب التصديات الإعجازية الكثيرة هذا الموسم.

الاسم الآخر الذي أُعلن كان ميلان، والذي بالفعل في حاجة إلى حارس مرمى مع اقتراب رحيل حارسه الموهوب جيانلويجي دوناروما.

رحلة استكشافية للبرتغال - مانشستر يونايتد يُريد برونو فيرنانديز

لكن الميلان في النهاية لم يكن خيارًا بالنسبة لنوبل، حيث قامت إدارة شالكه بوضع قائمة من أربع أندية وتفاوضت معها من أجل الحارس، قبل أن يستقر رأيه على الرحيل لبايرن ميونخ.

المفاجأة الكبرى كانت في تأكيد شبيجل أن برشلونة أراد ضم نوبل حتى يكون هو خليفة تير شتيجن، إلا أن العرض الذي قُدِّم له من المسؤولين الإسبان لم يلق قبوله وفضّل الولوج إلى بايرن ميونخ.

عرض البلوجرانا كان بالتعاقد مع صاحب الـ 23 عامًا ومن ثم إعارته إلى فالنسيا لمدة ثلاثة مواسم يعود بعدها إلى الكامب نو ليكون الحارس الأساسي لبرشلونة.

في نهاية المطاف، كان قرار نوبل واضحًا بأنه يذهب إلى البايرن ويكون بديلًا لمانويل نوير مع تقاسمه لبعض المباريات مع بطل العالم وإن بدا الأمر صعب المنال في ظل مستوى وعقلية نوير الحالية.

يذكر أن شالكه قد عرض على نوبل أن يستمر ويتقاضى 7 مليون يورو سنويًا، في الوقت الذي كان عرض بايرن ميونخ له 5 ملايين فقط.