تقارير .. نابولي يفكر في التضحية بفوزي غلام في يناير

غلام خارج حسابات كارلو أنشيلوتي بعد عودته من الإصابة

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي نابولي يفكر في التضحية بلاعبه الجزائري في فترة الانتقالات الصيفية وعرضه للبيع.

ويزداد موقف اللاعب صاحب الـ 28 عاماً، صعوبة بسبب عدم مشاركته إذ لا يبدو أن أنشيلوتي مدرب الفريق مقتنع بقدراته.

الإصابة التي تعرض لها منذ فترة طويلة بقطع في الرباط الصليبي، عقدت وضعه في فريق الجنوب الإيطالي، كما أن مدرب الفريق غير سعيد بأدائه في التدريبات.

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وفي مباراة ريد بول سالزبورج بدوري أبطال أوروبا، لم يتم استدعاء الجزائري إلى قائمة الفريق من الأساس، كما تشير التقارير إلى أنه سيجلس على مقاعد البدلاء في المباراة المرتقبة أمام أتلانتا.

إدارة نابولي لا تريد التفريط في غلام بصفقة انتقال مجانبة، بل تريد عرضه للبيع لكسب المال، وبعدها تقوم بشراء ظهير أيسر آخر.

جدير بالذكر أن نابولي على موعد مع أتلانتا في مباراة صعبة مساء غد الأربعاء ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي، حيث يحتل أتلانتا المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن نابولي صاحب المركز الرابع.