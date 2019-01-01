تقارير - نابولي يستعد لضم ديلوفيو

حل أكثر توفيراً للمال من هيرفينج لوزانو..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشفت تقارير صحفية عن رغبة نابولي الإيطالي في التعاقد مع جيرارد ديلوفيو جناح واتفورد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب موقع كالتشيو نابولي 24، فإن البارتينوبي يستعد للعودة لطاولة المفاوضات من جديد لأجل خدمات الجناح الإسباني.

وكان النادي قد أظهر اهتماماً باللاعب في شتاء 2018، حين كان حبيساً لدكة بدلاء برشلونة، ولكن فشل الاتفاق لتتجه أنظار نابولي إلى سيموني فيردي.

وكان ديلوفيو قد قضى فترة سابقة في الدوري الإيطالي بصفوف ميلان، قبل عودته إلى برشلونة في نهاية المطاف ثم بيعه إلى واتفورد مقابل 13 مليون يورو في الصيف الماضي،.

وسيكون الجناح الإسباني بديلاً أقل سعراً بالنسبة لنابولي من هيرفينج لوزانو نجم أيندهوفن المقدر بـ50 مليون يورو.

يذكر أن ديلوفيو سجل 12 هدفاً وصنع 5 في 33 مشاركة بقميص واتفورد هذا الموسم.