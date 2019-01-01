تقارير | ميلان يستفسر بشأن دي بول

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية رغبة ميلان في التعاقد مع رودريجو دي بول لاعب وسط أودينيزي.

ووفقاً لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية، فإن ميلان استفسر بالفعل ورد أودينيزي مطالباً بـ40 مليون يورو للتخلي عنه.

جاء ذلك عقب زيارة أجوستين خيمينيز وكيل دي بول لميلان، لمناقشة مسألة أنخيل كوريا مهاجم أتلتيكو مدريد.

وظهر دي بول -25 عاماً- بشكل جيد مع منتخب الأرجنتين في كوبا أمريكا 2019، والتي احتل الألبيسيليستي مركزها الثالث.

يذكر أن اللاعب يرتبط بالانتقال إلى فيورنتينا وتورينو ونابولي أيضاً.