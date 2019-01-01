تقارير | ميلان يحدد موعد وصول زلاتان إبراهيموفيتش

يبدو أن ميلان أوشك على إبرام الصفقة

على النقيض مما تردد في الأيام القليلة الماضية عن تجمد مفاوضات إعادة الأسطورة زلاتان إبراهيموفيتش لناديه السابق ميلان، أفادت أحدث الأنباء، أن إدارة الروسونيري بالكاد أبرمت الصفقة بشكل عملي.

وجاءت هذه الأنباء بعد 48 ساعة من فضيحة "بيرجامو"، حيث انحنى زعيم الطليان على المستوى القاري أمام أتالانتا بخماسية مع الرأفة، في اللقاء الأخير قبل عطلة عيد الميلاد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "جازيتا ديلو سبورت"، فإن مفاوضات ميلان مع السلطان أخذت منحنى آخر في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تجدد اهتمام باولو مالديني وبوبان بمهاجم النادي السابق.

ولفت المصدر إلى أن المسؤولين في "سان سيرو" يرغبون في إتمام الصفقة قبل يوم 30 يناير، وذلك ليس فقط لمصالحة الجماهير بصفقة مُفضلة للأغلبية الكاسحة في ليلة رأس السنة، بل لينتظم مع ستيفانو بيولي مع عودة اللاعبين من عطلة عيد الميلاد في ذاك اليوم.

وذكر التقرير أن عرض الروسونيري الأخير أعطى إبرا مطلق الحرية لتحديد مصيره بعد انتهاء الأشهر الستة الأولى، وذلك بإضافة بند لإمكانية تمديد إقامته من مدينة الموضة الإيطالية لعام آخر، لكن دون الكشف عن أية تفاصيل مادية.

والمعروف أن زلاتان قرر مغادرة ناديه الأمريكي لوس أنجلوس جالاكسي بعد انتهاء عقده مع أول ساعات العام الجديد، وذلك بعدما قضى نحو 18 شهرًا في بلاد العم السام، شهدت توقيعه على 53 هدفًا من مشاركته في 58 مباراة.

وخاض إبرا تجربة ناجحة سابقة مع ميلان في الفترة بين عامي 2010 و2012، خرج منها بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2010-2011، غير أنه سجل مع الفريق 56 هدفًا في 85 مباراة في مختلف المسابقات.

ويبصم ميلان على موسم للنسيان، باحتلال المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة، مبتعدًا بست نقاط فقط عن مراكز شبح الهبوط.