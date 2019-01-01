تقارير | ميلان رفض التعاقد مع أبراهام

أكدت تقارير صحفية رفض ميلان الإيطالي للتعاقد مع تامي أبراهام مهاجم تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وبحسب توتو ميركاتو ويب، فإن اللاعب كان في مفاوضات مع النادي الإيطالي بعد تألقه خلال فترة الإعارة بصفوف أستون فيلا في الموسم الماضي.

ووفقاً للمصدر ذاته، فإن ميلان هو من قرر الانسحاب من تلك الصفقة، معتبراً أبراهام قليل الخبرة مقارنةً باللعب في المستوى الأعلى.

وكان المهاجم الواعد الذي يكمل عامه الثاني والعشرين الأسبوع المقبل، قد استغل عقوبة حرمان تشيلسي من تسجيل الانتقالات الجديدة، لينتزع المقعد الأساسي في هجوم البلوز.

يذكر أن أبراهام قد سجل 7 أهداف في 6 مباريات بالبريميرليج حتى الآن.