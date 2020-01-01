تقارير .. ميسي يتفوق على بارتوميو وقادر على فسخ تعاقده مجانًا

عقد ميسي يسمح له بالمغادرة دون أي مقابل مادي

كشفت تقارير صحفية أنّ عقد ليونيل ميسي مع برشلونة يسمح له بالرحيل عن صفوف النادي الكتالوني في الصيف المقبل دون دفع أي مقابل مادي وبالتالي فإنّه قادر على فسخ تعاقده.

ميسي أرسل طلبًا رسميًا لإدارة برشلونة بفسخ تعاقده مجانًا والرحيل عن صفوف النادي الكتالوني خلال سوق الانتقالات الجارية.

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وسوف يخرج البرغوث خلال أيام في بيان رسمي للإعلان عن كواليس قراره بالرحيل عن برشلونة بعد استمراره نحو 20 عامًا مع النادي الكتالوني.

وأكدت "كادينا سير" الإسبانية الاطلاع على عقد ميسي مع برشلونة والذي ثبت وجود مادة تضمن للبرغوث المغادرة مجانًا في أي وقت بداية من موسم 2019-2020.

وأشارت الإذاعة إلى أنّ ميسي غير ملزم بدفع 700 مليون يورو لفسخ التعاقد، وأنّ موقفه القانوني سليم فيما يتعلق بمسألة رحيله بالمجان.

وأوضحت أنّ ميسي جدد عقده حتى 2019-2020 مع موسم إضافي اختياري، وبالتالي يحق له فسخ التعاقد في هذه الحالة دون أي أزمة بعد انتهاء الموسم.

وأكدت أنّه في حال اللجوء إلى القضاء فإنّ أقصى ما قد يحدث إلى ميسي هو توقيع غرامة مالية لا تصل بأي حال من الأحوال إلى 700 مليون يورو، وبالتالي فإنّ المعركة القضائية في صالح البرغوث.

وكانت التقارير الصحفية قد أكدت أنّ ميسي لن يتواجد يوم الأحد في برشلونة للخضوع للفحص الطبي الخاص بفيروس كورونا كما أنّه لن يحضر تدريبات الفريق بداية من الإثنين المقبل.

ويتواجد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، في مدينة برشلونة مما يثير الشكوك حول رغبة ميسي في اللعب معه مجددًا في إنجلترا.

جدير بالذكر أنّ ميسي يحاول إنهاء مسيرته في برشلونة بشكل ودي والتوصل لاتفاق مع إدارة برشلونة لفسخ تعاقده دون اللجوء إلى المحكمة.