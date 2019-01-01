تقارير - ميدو يعطي الضوء الأخضر لعودة الجاسم لأهلي جدة

الجاسم يرغب في العودة إلى أهلي جدة

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن موقف نادي الوحدة من عودة تيسير الجاسم لاعب الفريق إلى أهلي جدة في الوقت الحالي.

وكان الجاسم قد انتقل إلى صفوف الوحدة على سبيل الإعارة منذ بداية الموسم الحالي، بعد خروجه من حسابات المدرب بابلو جويدي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن اللاعب طالب بقطع مدة الإعارة والعودة لأهلي جدة خلال فترة الانتقالات الحالية. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأكدت الصحيفة أن أحمد حسام ميدو المدير الفني للوحدة، لا يمانع في رحيل الجاسم والعودة لأهلي جدة احترامًا لرغبة اللاعب.

وأشارت التقارير أن الكشف عن عودة الجاسم للأهلي عقب مواجهة الفريقين غدًا، في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وسيحمل تيسير الجاسم شارة قيادة فريق أهلي جدة، بعد عودته حيث يعتبر هو قائد الراقي في الوقت الحالي.