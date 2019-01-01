تقارير – موناكو يتفوق على باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد في سباق التعاقد مع ماتويدي

بليز ماتويدي يريد الرحيل عن السيدة العجوز بعد تقلص فرص مشاركته

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكدت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن نادي موناكو الفرنسي يصر على التعاقد مع بليز ماتويدي، لاعب يوفنتوس، الذي تهتم به العديد من الأندية على رأسها باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.

ووفقاً لصحيفة لاجزيتا ديلو سبورت، فإن اللاعب المتوج مع فرنسا بكأس العالم، أصبح من أولويات موناكو هذا الصيف، وقررت إدارة يوفنتوس التخلي عن لاعبها مقابل 25 مليون يورو.

ويشتعل الصراع، بين مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وإيفرتون، وموناكو للتعاقد مع ماتويدي، وإن كانت الأفضلية لنادي الإمارة الفرنسي.

وتقلصت فرص مشاركة ماتويدي مع السيدة العجوز، بعد التعاقد مع آرون رامسي، وأدريان رابيو في صفقات انتقال حر، لذا قرر الفرنسي مغادرة يوفنتوس.

الجدير بالذكر أن يوفنتوس طلب 25 مليون يورو للتخلي عن اللاعب صاحب الـ 32 عاماً، علماً بأنه مساو للمبلغ الذي تعاقد به مع ماتويدي في 2017 من باريس سان جيرمان.