تقارير - موقف مشاركة كوليبالي مع النجم الساحلي أمام الأهلي مازال غامضًا

النجم الساحلي يستضيف الأهلي

كشفت تقارير صحفية، عن موقف الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الأهلي السابق والنجم الساحلي الحالي، ومشاركته من المباراة المقبلة.

ويواجه الأهلي نظيره النجم الساحلي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، على الملعب الأوليمبي برادس في تونس.

كان كوليبالي قد هرب من الأهلي في وقت سابق، قبل أن يظهر مؤخرًا مع النجم الساحلي وحل أزمة الغرامة المفروضة عليه من قبل الفيفا لحق الأهلي.

ويسعى الأهلي لخطف الفوز في مباراة صعبة خارج ملعبه وعلى أرض فريق عنيد مثل النجم الساحلي وسط جماهيره القوية التي تسانده بشكل رائع.

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ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن كوليبالي موقفه غير واضح، وأن الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يرد حتى الأن بشأن مشاركة اللاعب الإيفواري أم لا.

ويعد كوليبالي من المهاجمين الأقوياء خلال الفترة الأخيرة عندما ظهر مع الأهلي المصري وسجل الكثير من الأهداف خلال فترة قصيرة.

ويتواجد الأهلي مع النجم الساحلي في المجموعة الثانية رفقة كلًا من الهلال السوداني وبلاتينيوم بطل زيمبابوي.