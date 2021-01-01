تقارير .. موقف مؤمنة النهائي بشأن الرحيل عن رئاسة الأهلي

هل يرحل مؤمنة عن رئاسة الأهلي؟

كشفت تقارير صحفية، عن الموقف النهائي لعبد الإله مؤمنة، رئيس النادي الأهلي، من تقديم استقالته من رئاسة النادي، بعدما انتشرت أنباء مؤخرًا عن تفكيره في الرحيل.

بعض التقارير الصحفية أشارت مؤخرًا إلى أن مؤمنة يدرس تقديم استقالته من رئاسة الأهلي إلى وزارة الرياضة، بعد تعثرات الفريق الأخيرة، والتي كانت آخرها الخسارة من الشباب بثلاثة أهداف دون رد.

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وأشارت صحيفة "المدينة" السعودية، إلى أن مؤمنة لا يرغب في الرحيل عن رئاسة الأهلي، وسيواصل عمله في منصبه حتى نهاية فترة رئاسته.

وأضافت الصحيفة أن مؤمنة يريد حاليًا مواجهة واحتواء الأزمات التي تواجه فريق الأهلي، خاصة الأزمات المالية، من أجل تسديد مستحقات لاعبي الأهلي المتأخرة، والتفكير في تدعيم الفريق بلاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

جاء تفكير مؤمنة في الرحيل، بعد الغضب الشديد من جانب جماهير الأهلي ضد الإدارة، عقب خسارة الفريق الكبيرة أمام الشباب، بالجولة 20 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

الأهلي ينافس على صدارة الدوري السعودي للمحترفين، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 35 نقطة، خلف الشباب المتصدر بـ41 نقطة، والهلال الوصيف بـ36 نقطة.