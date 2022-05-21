تقارير | موسم كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد انتهى!

كشفت تقارير صحفية عن غياب النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو عن المشاركة مع الفريق في آخر جولة من بطولة الدوري الإنجليزي.

حيث يحل مانشستر يونايتد ضيفًا على فريق كريستال بالاس، يوم الأحد، في لقاء سيقام على ملعب "سيلهرست بارك".

لينتهي بذلك موسم صاروخ ماديرا الحالي، ويبدأ رحلته مع الشياطين الحمر من جديد في مطلع الموسم القادم.

لماذا يغيب رونالدو؟

لن يشارك اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا بسبب إصابة مستمرة في الفخذ، ولن يكون قادرًا على اللعب في المباراة النهائية لرالف رانجنيك التي سيكون هو المسؤول عنها للفريق قبل أن ينتقل إلى دور استشاري.

وهذا يعني أن عودته إلى الفريق يمكن أن تكون في بداية موسم 2022/23 تحت إشراف إريك تين هاج، الذي يأمل أن يفوز معه بالألقاب في العام الأخير من عقده.

ومن المرتقب أن يحسم رونالدو قراره سواء بالبقاء أو المغادرة في الفترة المقبلة، حيث تشير بعض التقارير إلى رغبة البرتغالي في الرحيل عن الفريق وسط محاولات من السير أليكس فيرجسون بإقناعه بالاستمرار.

كيف كان موسم رونالدو؟

شارك الدولي البرتغالي مع فريق الشياطين الحمر في 39 مباراة سجل من خلالها 24 هدفًا، وقدم 3 تمريرات حاسمة لزملائه.

ولم يحقق صاروخ ماديرا أي لقب مع مانشستر يونايتد، حيث فشل الفريق في المنافسة على كل البطولات، كما خرج من التواجد أيضًا ضمن المراكز المؤهلة لبطولة أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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