تقارير | مورينيو ضحى بملايين ريال مدريد من أجل توتنهام

يبدو أن سبيشال وان أصاب الهدف بقراره الصادم لبيريز

زعمت بعض الصحف البريطانية، أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، كان بإمكانه الحصول على أكثر من 10 مليون يورو، مقابل جلوسه على قائمة الانتظار لحين انتهاء ولاية زين الدين زيدان الثانية مع ريال مدريد.

واقترن اسم "سبيشال وان" بالعودة لناديه القديم في العاصمة مدريد الربيع الماضي، باعتباره مرشحًا فوق العادة لخلافة الأرجنتيني سانتياجو سولاري، لكن في اللحظات الأخيرة، استقر الرئيس فلورنتينو بيريز على إعادة ذو الأصول الجزائرية.

وقالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، إن الملياردير الإسباني أوصى المسؤولين بإغراء المو بحوالي 12 مليون بعملة القارة العجوز، ليصرف النظر عن فكرة التعاقد مع توتنهام.

وأوضح المصدر، أن النية داخل غرفة صناعة القرار في النادي الميرينجي، كانت تتجه للاحتفاظ بجوزيه مورينيو، كورقة بديلة حال تعقدت مهمة زيزو أو تم طرده في أي وقت.

وادعى التقرير أن مدرب مانشستر يونايتد السابق صدم ريال مدريد، بالإصرار على قبول العرض اللندني، بدلاً من انتظار المجهول في الأشهر وربما السنوات المقبلة.

واستهل مورينيو مغامرته مع الديوك اللندنية بتحقيق الفوز في أول 3 مباريات في الدوري المحلي ودوري الأبطال، ليقفز بالفريق إلى المركز الخامس في جدول ترتيب أندية البريميرليج، بعدما تسلمه وهو في المرتبة الرابعة عشر، فضلاً عن ضمان الترشح للأدوار الإقصائية للكأس ذات الأذنين.

أما المدرب الفرنسي، فقد بدأ يرد على المشككين في نجاحه مع الريال في ولايته الثانية، بتحقيق سلسلة من الانتصارات والنتائج المقنعة، التي قادته لتصدر الليجا بفارق 3 نقاط ومباراة أكثر من برشلونة قبل ملحمة أتليتكو مدريد مساء اليوم، وأيضًا صحح أوضاعه في دوري الأبطال، بالحصول على تأشيرة اللعب في دور الـ16، الأمر الذي نسف الشائعات التي كانت تطارده في آخر شهرين.