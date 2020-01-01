تقارير .. مهاجم ليفربول الشاب يقترب من سوانزي

اللاعب سينضم لسوانزي على سبيل الإعارة

أشارت تقارير صحفية، إلى أن اقتراب ريان برويستر، لاعب ليفربول الشاب، من الانضمام إلى سوانزي على سبيل الإعارة.

وشارك صاحب الـ 19 عاماً، مع فريقه أمام إيفرتون بالأمس في الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، في ثالث ظهور له مع الفريق الأول هذا الموسم.

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ويسعى ليفربول، بأمر من كلوب إلى أن يخرج اللاعب على سبيل الإعارة، ليشارك باستمرار، مما جعل إدارة الريدز تتواصل مع ليدز ووست بروميتش الذين يريدان اللاعب.

ولكن وجود ستيف كوبر في سوانزي، سيغير وجهة اللاعب الشاب، خاصة أن هذا الثنائي عمل معاً في منتخب إنجلترا تحت 17 عاماً، في كأس العالم للشباب 2017 والتي حصلها خلالها برويستر على لقب الهداف.

وكما هو الحال في كافة صفقات ليفربول، اشترطت إدارة الريدز أن يلعب الشاب بانتظام، وهذا ما أكدت إدارة سوانزي التي ستجعل اللاعب جزء من خطتها القادمة.

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ووفقاً للصحافة الإنجليزية، فإن برويستر سيسافر إلى سوانزي يوم الثلاثاء، لوضع اللمسات الأخيرة والاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة.

جدير بالذكر أن سوانزي يحتل المركز السادس من جدول ترتيب بطولة التشامبيونشيب ، برصيد 41 نقطة، وبفارق نقطتين عن المركز الثالث.