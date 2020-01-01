تقارير .. مهاجم لاتسيو يقترب من الانضمام للدوري السعودي

هل ينضم كايسيدو إلى أحد أندية الدوري السعودي؟

أكدت تقارير صحفية إيطالية، على أن المهاجم الإكوادوري فيليبي كايسيدو، تلقى عروضًا سعودية وقطرية خلال الفترة الحالية، من أجل الرحيل عن ناديه الحالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن هناك اهتمامًا من جانب النصر والشباب من أجل الحصول على خدمات كايسيدو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن لم تتم الصفقة.

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وأشارت صحيفة "لاجازيتا" ديلو سبورت" الإيطالية، إلى أن نادي لاتسيو تلقى عرضًا ضخمًا من جانب أحد الأندية السعودية، للتعاقد مع كايسيدو خلال الصيف المقبل.

الصحيفة الإيطالية أضافت أن لاتسيو حدد مبلغ 7 ملايين يورو، من أجل السماح للمهاجم الإكوادوري كايسيدو بالرحيل عن صفوف الفريق.

ودخل في خط المفاوضات أيضًا نادي فيورنتينا الإيطالي بقوة، حيث يسعى لضم المهاجم الإكوادوري خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لتدعيم صفوفه.

ولكن كايسيدو الذي يبلغ العمر من 32 عامًا، يفضل الانتقال للدوري السعودي، عن البقاء في إيطاليا خلال الفترة المقبلة، في ظل العروض المغرية التي وصلت له.