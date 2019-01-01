تقارير- مكالمة هاتفية بين بوجبا وساري

هل يعود بوجبا إلى يوفنتوس؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أوردت تقارير صحفية اتصال هاتفي بين بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد وماوريتسيو ساري المدير الفني الجديد ليوفنتوس.

يأتي ذلك على هامش اقتراب بوجبا من الرحيل عن ناديه، بعد أن صرح علناً بتفكيره حيال تحدي جديد في مسيرته.

وبحسب صحيفة ميرور الإنجليزية، فإن بوجبا كان يائساً للعودة إلى يوفنتوس، ولهذا اتصل بساري ليشجعه على دفع الأمر للأمام.

وكان ساري قد عاد إلى إيطاليا عقب توليه قيادة تشيلسي لموسم واحد أنهاه في المركز الثالث كما توج خلاله بلقب الدوري الأوروبي، ليتولى المنصب في يوفنتوس خلفاً لماسيميليانو أليجري.

ويعد ريال مدريد أيضاً ضمن أبرز الوجهات المحتملة لبطل العالم 2018 مع منتخب فرنسا.

يذكر أن بوجبا انتقل من يونايتد إلى يوفي في 2012، قبل أن يعود إليه في 2016 كأغلى لاعب في التاريخ آنذاك مقابل 120 مليون يورو.