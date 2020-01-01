تقارير .. مصير بوني مع الاتحاد في يد رودريجيز

هل يعود رودريجيز إلى الاتحاد؟

كشفت تقارير صحفية، مصير الإيفواري ويلفريد بوني لاعب اتحاد جدة، في الموسم المقبل، حيث لم يستقر الجهاز الفني على قرار بشأنه حتى وقتنا هذا.

ويحاول نادي الاتحاد استعادة جاري رودريجيز لاستكمال مدة عقده مع الفريق من أجل استعادة قوة الفريق في الموسم الجديد والعودة للمنافسات على البطولات.

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ووفقًا لما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية، أن الاتحاد في الوقت الحالي يربط مصير بوني، بعودة رودريجيز التي لم يتم حسمها حتى الآن.

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وأشارت الصحيفة أن في حالة عدم عودة رودريجيز مرة أخرى إلى العميد، سيستقر الجهاز الفني للاتحاد باستمرار بوني في الفريق بالموسم الجديد.

بوني لم يقدم المستوى المرغوب منه ولكن يسعى فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد، لإخراج ما لديه من إمكانيات وقدرات لمساعدة الفريق بالموسم المقبل.

يسعى أنمار الحائلي بالوقت الحالي لتدعيم الفريق قبل بداية الموسم الجديد، بعد اقتراب الفريق من الهبوط خلال الموسمين الماضيين.