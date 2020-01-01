تقارير - مستحقات مالية متأخرة على أجيري لصالح الاتحاد المصري لكرة القدم

أجيري لم يحقق نجاحًا مع منتخب مصر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل القيمة المالية على المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر لصالح الاتحاد المصري.

وكان أجيري قد رحل عن تدريب منتخب مصر مؤخرًا بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 من دور الـ16 أمام جنوب إفريقيا.

وأطاح أجيري بالخروج من البطولة، بمجلس الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، بعد الخروج المخزي من البطولة أمام الجماهير المصرية.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الأربعاء، أن هناك الكثير من المديونيات لصالح الاتحاد المصري لكرة القدم لدى أجيري.

وأشارت التقارير أن القيمة المادية وصلت إلى 360 ألف جنيه، حيث كانت تدفع بشكل مقدم قبل أن تتم الإقالة بشكل مفاجيء حيث يحق للاتحاد المصري مطالبة المدرب المكسيكي بقيمة المديونية.

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وتولى حسام البدري تدريب منتخب مصر عقب رحيل المكسيكي خافيير أجيري، حيث يتواجد كلًا من أحمد أيوب وطارق مصطفى في منصب المدرب العام وسيد معوض مدرب وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى.