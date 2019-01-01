تقارير - مدرب ضمك يقترب من الإقالة

هزيمتين لضمك في الدوري قد يطيحا بمدرب الفريق

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن محمد الكوكي مدرب فريق ضمك السعودي اقترب من الإقالة، وأنه سيكون أول ضحايا الموسم الحالي.

وتعرض ضمك لهزيمة ساحقة أمام العدالة بأربعة أهداف دون مقابل في الدولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الثلاثاء، أن الهزيمة أمام العدالة قابلها مجلس النادي بغضب كبير في بداية الموسم.

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وأشارت التقارير أن الجماهير حملت المدرب الكوكي مسئولية الهزيمة الكبيرة أمام العدالة، حيث أكدت على تفكير إدارة الفريق في إقالته.

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وتلقى ضمك هزيمتين في أول جولتين بالدوري السعودي للمحترفين الأولى أمام النصر بهدفين دون مقابل، والثانية أمام العدالة بأربعة أهداف نظيفة.