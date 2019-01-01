تقارير – مدرب صن داونز مطلوب في قطر

المدير الفني الجنوب أفريقي مطلوب للتدريب في الدوري القطري

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية جنوب أفريقية، إلى أن المدير الفني بيتسو موسيماني، مدرب صن داونز تلقى عرضاً من أحد الأندية القطرية.

ووفقاً لما أفادته الصحافة الجنوب أفريقية، فإن المدير الفني رفض الإفصاح عن اسم النادي الذي تواصل معه، ولكنه أشار إلى تلقي عرضاً للموسم القادم.

وقال في تصريحات صحفية: "خلال الأسبوع الجاري، تلقيت اتصالاً من أجل التدريب في قطر الموسم المقبل".

وساهم موسيماني في فوز فريقه ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك المصري في عام 2016، وودع النسخة الحالية من دور نصف النهائي على يد الوداد المغربي.

ويتصدر صن داونز ترتيب الدوري المحلي برصيد 59 نقطة، وبفارق نقطتين عن أورلاندو بايرتس صاحب المركز الثاني بعد لعب 30 مباراة.

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بين ترقب هلالي واقتراب نصراوي، ستكون جولة في غاية المتعة لمشجعي الدوري السعودي.👏 pic.twitter.com/QOVNkxtlE7 — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 14, 2019

الجدير بالذكر أن موسيماني صاحب الـ 54 عاماً، سبق له وأن لعب في قطر خلال موسم 1996 بقميص نادي السد.