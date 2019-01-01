تقارير – مدرب الفتح السابق يقترب من الوحدة الإماراتي خلفاً لتين كات

الوحدة يواصل البحث عن خليفة تين كات في الفريق

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية، إلى اقتراب الوحدة الإماراتي، من التعاقد مع المدير الفني البرتغالي، ريكاردو سابينتو ليخلف الهولندي تين كات في الفريق.

ورحل المدير الفني الهولندي عن صفوف الوحدة، لأسباب شخصية حيث طلب الابتعاد والانتقال للعيش مع أسرته التي تفتقده كثيراً على حد قوله.

ووفقاً للصحافة البرتغالية، فإن المدير الفني ريكاردو دخل في مفاوضات مع الوحدة خاصة أنه بدون ناد بعد رحيله عن ليجا وارسو البولندي في أبريل الماضي.

ويمتلك سابينتو صاحب الـ 46 عاماً، خبرة في المنطقة العربية بعد تدريبه فريق الفتح السعودي في عام 2016، قبل أن يرحل لليونان.

وتسعى إدارة الوحدة، إلى التعاقد مع مدير فني ذو خبرة، لافتتاح الموسم القادم بدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، إذ من المنتظر ان يلعب مع النصر السعودي في أغسطس القادم.

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الجدير بالذكر أن الوحدة أنهى الدوري الإماراتي في المركز الثالث برصيد 46 نقطة، وبفارق الأهداف عن العين صاحب المركز الرابع.