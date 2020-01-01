تقارير .. مدافع الوحدة السعودي يدخل الترشيحات لتدعيم دفاع برشلونة

هل يضم برشلونة مدافع الهلال السابق؟

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن اهتمام برشلونة الإسباني بضم مدافع الوحدة السعودي الحالي والهلال السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

برشلونة يسعى لتدعيم الفريق استعدادًا للموسم الجديد، بعد تولي الهولندي رونالد كومان الإدارة الفنية للبلوجرانا، بعد الموسم الكارثي الماضي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الثلاثاء أن ألبرتو بوتيا مدافع الوحدة الحالي والهلال السابق ضمن الترشيحات لتدعيم دفاع برشلونة.

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ويسعى البلوجرانا في الوقت الحالي للتعاقد مع إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي خلال الصيف الجاري، ولكن وضع ميزانية 20 مليون يورو فقط لهذه الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة قد وضع بوتيا ضمن الترشيحات في عدم النجاح في ضم إريك جارسيا خلال الصيف الجاري.

بوتيا لعب للهلال السعودي بعد انتقاله من أولمبياكوس اليوناني، حيث ارتدى قميص الزعيم من يوليو 2018 حتى أغسطس 2019 قبل الانتقال إلى الوحدة في صفقة انتقال حر.