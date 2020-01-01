تقارير - مخالفة 3 أندية لقرار رابطة الدوري السعودي للمحترفين بتخفيض الرواتب

فيروس كورونا يربك الجميع ويتسبب في تجميد الكرة حول العالم

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن مخالفة 3 أندية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لقرار اللجنة بخصوص تخفيض الرواتب.

تخفيض الرواتب إلى 50 % من قيمتها منذ منتصف مارس الماضي، بسبب جائحة كورونا الذي انتشر في جميع أنحاء العالم وضرب الأنشطة الرياضية.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أوصت بتخفيض جميع الرواتب إلى 50 % من منتصف مارس للتخفيف عن الأندية مما ستتعرض له من خسارة.

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ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الخميس، أن إدارتي الشباب والتعاون سلما راتب مارس للاعبين مما يعرضهم للإحراج بسبب قرار التخفيض.

وأيضًا سلم نادي الرائد وأبها والعدالة رواتب اللاعبين الخاصة بشهر مارس الماضي، مما أثار حفيظة بعض اللاعبين في الدوري السعودي تجاه أنديتهم.

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وطالب البعض بتطبيق قرار خفض الرواتب بداية من شهر أبريل المقبل، حتى يتم تسوية الخلافات الواقعة في الوقت الحالي بين بعض اللاعبين وإدارات الأندية.

وتسعى الدول للسيطرة والحد من انتشار فيروس كورونا من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها خاصًة استئناف مباريات كرة القدم.