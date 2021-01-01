تقارير .. محرز سعيد في مانشستر سيتي رغم ابتعاده عن التشكيل

رياض محرز سعيد في مانشستر سيتي برغم ابتعاده عن التشكيل الأساسي!

كشف مصدر مقرب من اللاعب الجزائري رياض محرز أن نجم مانشستر سيتي سعيد في صفوف الفريق بالرغم من الظروف التي يمر بها.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كومبيتيسيون"، والتي أكدت أن محرز نفسه يستعجب من الأنباء التي تؤكد عدم سعادته في مانشستر سيتي.

وقال المصدر: "أنا على تواصل دائم برياض محرز، لقد شعر بالمفاجأة من أحاديث الجميع حول موقفه في مانشستر سيتي، أستطيع أن أؤكد لكم أن الحديث عن عدم سعادته غير صحيح".

المزيد من الفرق

جوارديولا: موهبة محرز كبيرة، لكن الجميع يستحق المشاركة

وأضاف: "لم يقل لأي شخص إنه حزين، أو أن علاقته ببيب جوارديولا سيئة، وكل ما قيل أو كتب في ذلك الشأن لا يمد للواقع بصلة".

وأكمل: "على أي حال هو مستمر في مانشستر سيتي، ويلعب بشكل دائم في مكان به مستويات عالية من التنافس، وذلك الأمر في غاية الصعوبة".

وكان بيب جوارديولا قد قلل من اعتماده على رياض محرز في الفترة الأخيرة، حيث شارك اللاعب في مباراة واحدة فقط أساسيًا من أصل آخر ست مباريات في الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن رياض محرز كان قد شارك في 22 مباراة في الموسم الجاري، بواقع 1531 دقيقة في كل البطولات.