تقارير .. محاولة مالية من ليفربول لإقناع صلاح بالبقاء

هل يستمر صلاح في الدوري الإنجليزي؟

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي، للقيام بالخطوة الأولى، من أجل الحفاظ على خدمات الجناح المصري محمد صلاح.

العديد من التكهنات أثيرت الفترة الأخيرة، حول إمكانية رحيل صلاح عن الريدز، نظرًا لعدم شعوره بالراحة مع النادي الإنجليزي.

الأمر الذي وصل لحديث بعض الصحف، عن وجود اهتمام من ريال مدريد وبرشلونة بالحصول على خدمات اللاعب الصيف القادم.

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صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أكدت رغبة ليفربول في تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي في 2023 لضمان استمراره لفترة أطول.

ومن المتوقع أن يتم رفع راتب صلاح الحالي بشكل ملحوظ لإقناعه بالبقاء، حيث يحصل على راتب أسبوعي قيمته 200 ألف جنيه استرليني.

وتأتي هذه المحاولة من المدرب الألماني يورجن كلوب، بعد حديث اللاعب لصحيفة "as" الإسبانية عن إمكانية انتقاله للدوري الإسباني من خلال ريال أو برشلونة.

وكان صلاح قد تحدث في تصريحات أخرى، هذا الشهر، عن شعوره بالإحباط، لعدم حصوله على شارة القيادة خلال مواجهة ليفربول وميتيلاند بدوري أبطال أوروبا.

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يذكر أن صلاح نجح في تسجيل 16 هدفًا في 21 مباراة لعبها مع ليفربول في كل البطولات هذا الموسم.