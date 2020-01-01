تقارير .. مباراة توتنهام وليفربول لُعبت دون حكم الفيديو!

الكهرباء كادت أن تؤدي إلى أزمة قبل المباراة

كاد انقطاع الكهرباء في ملعب "وايت هارت لين" معقل فريق توتنهام الإنجليزي قبل مباراة ليفربول في الجولة ٢٢ من الدوري الإنجليزي، أن يجعل المباراة هي الأولي من نوعها هذا الموسم بدون تقنية الفيديو VAR.

ليفربول أنتصر في تلك المباراة بهدف نظيف سجله اللاعب فيرمينو، بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية فأن ملعب المباراة تعرض لانقطاع في التيار الكهربائي قبل المباراة مما تسبب في انخفاض التيار القادم للملعب ليكون هنالك طاقة كافية لإنارة الملعب فقط عن طريق المولدات الاحتياطية.

وتابعت الصحيفة: "أن رابطة الدوري الإنجليزي صممت على لعب المباراة في وقتها حتى إذا غابت تقنية الـVAR، واختارت تشغيل تقنية عين الصقر بالطاقة المتواجدة عن تشغيل الفيديو".

وقبل المباراة بدقائق قليلة نجح المسؤولون عن الملعب في تشغيل التقنية لتكون الصدفة في اللجوء لها لحسم الجدل حول هدف اللقاء الوحيد".

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وكان هدف ليفربول الوحيد قد تعرض لانتقادات لاذعة من مدرب توتنهام جوزيه مورينيو الذي أكد أن الكرة ركلة حرة لصالح فريقه من البداية.

يذكر أن تقنية الفيديو بدأت في التطبيق في البريميرليج بداية الموسم الجاري، وتلقت انتقادات واسعة بسبب الطريقة التي تطبق بها في إنجلترا وتعتبر مختلفة عن باق دوريات العالم.

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة بفارق 14 نقطة عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي الفائز بلقب البريميرليج في أخر موسمين.