تقارير | مانشستر يونايتد يسعى لتجديد عقد لينجارد ولينديلوف

حتى 2024 للثنائي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية دخول مانشستر يونايتد في مفاوضات لتجديد عقد جيسي لينجارد لاعب الفريق.

وبحسب الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، فإن الحديث جاري الآن حول تجديد التعاقد حتى 2024

أيضاً تسير المفاوضات لتجديد عقد المدافع السويدي فيكتور لينديلوف لنفس المدة.

وقال شيرا عبر تويتر:"مانشستر يونايتد يعمل على تجديد عقد فيكتور لينديلوف وجيسي لينجارد حتى 2024، المفاوضات جارية".

يذكر أن لينجارد -26 عاماً- يبقى عامان في عقده الحالي مع يونايتد.