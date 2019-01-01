تقارير – مانشستر يونايتد يزاحم توتنهام في صفقة لو سيلسو

مانشستر يونايتد ستكون له اليد الأقوى في صفقة الأرجنتيني الدولي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يستعد لتقديم عرضاً للتعاقد مع جيوفاني لو سيلسو لاعب ريال بيتيس الإسباني.

ووفقاً للتقارير الإسبانية، فإن اللاعب الأرجنتيني صاحب الـ 23 عاماً، يفضل الانتقال إلى توتنهام ولكن عرض مانشستر يونايتد الأقوى سيحسم الصفقة.

وكانت شبكة بي بي سي، ذكرت في تقرير سابق لها أن إدارة توتنهام قدمت عرضاً للنادي الإسباني بقيمة 60 مليون يورو، ولكن تم رفضه إذ حددت إدارة ريال بيتيس 100 مليون يورو للتخلي عن لاعبها.

ومن المتوقع أن يدخل الإسباني خوان ماتا، لاعب مانشستر يونايتد في صفقة ناديه مع لو سيلسو.

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وقدم الأرجنتيني الدولي عروضاً قوية مع بيتيس الموسم الماضي، جعلته محط أنظار العديد من الأندية بعد تسجيله تسعة أهداف وصناعة خمسة آخرين في 32 مباراة بالدوري.

وتعاقد بيتيس مع اللاعب بشكل نهائي الشهر الماضي من باريس سان جيرمان مقابل 22 مليون يورو، بعدما لعب الموسم المنصرم مع الفريق الإسباني على سبيل الإعارة.