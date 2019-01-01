تقارير .. مانشستر يونايتد يرفض عرض من روما للتعاقد مع سمولينج

روما يتمسك بمدافعه المعار من مانشستر يونايتد بعد ظهوره بشكل جيد

رفض مانشستر يونايتد الإنجليزي، العرض المقدم من روما الإيطالي للحصول على مدافع الفريق كريس سمولينج بشكل نهائي.

وانضم سمولينج إلى ذئاب العاصمة الإيطالية، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، على سبيل الإعارة لموسم واحد.

ووفقاً للصحافة الإنجليزية، فإن روما يرغب في الحصول على توقيع سمولينج بشكل نهائي من الشياطين الحمر، بعد المستويات الذي قدمها معهم حتى الآن.

وكما أشارت التقارير فإن مانشستر يونايتد لن يقبل بأقل من 20 مليون يورو للتخلي عن لاعبه.

ووفقاً لصحيفة ديلي ستار فإن إدارة روما قدمت عرضاً بقيمة 13 مليون إسترليني للتعاقد مع سمولينج، ولكن تم رفضه اليوم من إدارة الشياطين الحمر.

هل ما زال مانشستر يونايتد بحاجة لخدمات بوجبا؟

وظهر المدافع صاحب الـ 29 عاماً، بشكل مميز مع فريقه حتى الآن ويحتل معهم المركز الثالث من جدول الدوري برصيد 22 نقطة.

جدير بالذكر أن بعض التقارير الصحفية، أفادت مؤخراً إلى دخول الثنائي إنتر وميلان في مفاوضات مع مانشستر يونايتد للحصول على توقيع المدافع الإنجليزي.