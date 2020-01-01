تقارير | مانشستر يونايتد يدرس بيع دي خيا وتأمين بديله

كوارث دي خيا تقوده للمجهول مع مانشستر يونايتد

أفادت بعض الصحف البريطانية، بأن إدارة مانشستر يونايتد، بدأت تفكر جديًا في التخلص من الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، وذلك بعد استمرار مسلسل هفواته مع الفريق.

من جانبها، أشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى أن مكان صاحب الـ29 عامًا ووضعه كحارس لا ينافس أحد في عرين الشياطين الحمر، قد يتغير في غضون أشهر قليلة، إذا لم يستعد مستواه الذي كان عليه في السنوات الماضية.

وأوضح التقرير أن خطأ دي خيا الأخير في مباراة أول أمس الأحد أمام إيفرتون، الذي أسفر عن هدف تعديل التوفيز، أثار الكثير من التساؤلات حول مستقبله مع يونايتد، حتى بعد دفاع أولي جونار سولشاير عنه، بوصفه أفضل حارس مرمى في العالم، رغم ارتكابه لسبع هفوات من النوع الساذج منذ بداية الموسم الماضي.

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ولفت المصدر، إلى أنه في حال استمر وضع الحارس الإسباني كما هو عليه، فسوف يضطر المدرب النرويجي لاتخاذ قرار مصيري في مركز حراسة المرمى، وذلك بإعطاء المسؤولين الضوء الأخضر لإعادة الحارس المعار إلى شيفيلد يونايتد دين هيندرسون.

ورجحت الصحيفة أن يحسم سولشاير هذا الملف مع نهاية الشهر الجاري، لإعطاء دي خيا فرصة أخيرة لإنقاذ مكانه في التشكيلة الأساسية، قبل التفاوض مع وكلاء هيندرسون إما للاتفاق على إعادته ومن ثم منحه فرصته كاملة الموسم المُقبل كما يطمح، أو بالموافقة على تجديد إعارته مع النادي العريق لموسم آخر.

وفي الختام، أوضح التقرير أن الحارس الأرجنتيني سيرجيو روميرو سعيد بوضعه كحارس ثاني في "مسرح الأحلام"، ما يعني أن سولشاير لن يتخلص منه سواء عاد هيندرسون أو رحل دي خيا، لكن الأزمة التي ستواجه النادي، ستكمن في صعوبة العثور على نادٍ يمكنه تحمل راتب الحارس الإسباني الأسبوعي الضخم 375000 جنيه إسترليني.

وفي الوقت الذي يعاني فيه دي خيا من انخفاض صادم في مستواه، يعيش هيندرسون أفضل لحظاته مع شيفيلد، بعروض مميزة جعلته يصنف كواحد من أفضل حراس مرمى البريميرليج هذا الموسم، غير أن مدرب المنتخب ساوثجيت يفكر في إعطائه فرصة الظهور الأول مع الأسود الثلاثة في مباراة ودية قبل اليورو، تمهيدًا لضمه كحارس ثالث بجانب جوردان بيكفورد وبوب.