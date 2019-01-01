تقارير.. مانشستر يونايتد يخاطب يوفنتوس لضم ديبالا

لاعب وسط يوفنتوس باولو ديبالا يدخل دائرة اهتمامات مانشستر يونايتد

فيسبوك تويتر محمد عماد

خاطبت إدارة نادي مانشستر يونايتد إدارة يوفنتوس من أجل التعاقد مع اللاعب باولو ديبالا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك وفقًا لما ورد في صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية.

وارتبط اسم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا بالخروج من يوفنتوس والانتقال لإنتر ميلان أو أحد أندية البريميرليج.

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ولم يشارك ديبالا هذا الموسم سوى في 28 مباراة أساسيًا مع البيانكونيري، لتزداد الشائعات عن إمكانية رحيله.

ومن المتوقع ألا توافق إدارة يوفنتوس على التخلي عن خدمات النجم الأرجنتيني بمبلغ أقل من 85 مليون جنيه إسترليني.

ومن المتوقع أن يشهد يوفنتوس رحيل أكثر من لاعب عن صفوفه في ميركاتو الصيف، منها دوجلاس كوستا وميراليم بيانيتش.

يشار إلى أن يوفنتوس كان قد نجح في التتويج بالدوري للعام الثامن على التوالي.