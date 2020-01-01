تقارير .. مانشستر يونايتد يحاول إغراء هاري كين

الشياطين الحمر هدفهم التوقيع مع كين الصيف القادم

أشارت تقارير صحفية، إلى محاولة إدارة مانشستر يونايتد الحصول على خدمات هاري كين مهاجم توتنهام.

ووفقاً لصحيفة ميرور الإنجليزية، فإن إدارة مانشستر يونايتد تهدف للتوقيع مع المهاجم الإنجليزي.

وأعلن كين رغبته في الرحيل عن صفوف توتنهام منذ عدة أيام، لخوض تجربة جديدة، والفوز بالبطولات، خاصة في حال فشل توتنهام في الوصول لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

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ويُفضل كين الانضمام لمانشستر يونايتد، وسط ترقب من ريال مدريد الذي يسعى للتعاقد مع صاحب الـ 26 عاماً.

كين يفكر في الرحيل عن توتنهام ويُحدد فريقه القادم

وأكد أن مانشستر يونايتد كان يهدف للتعاقد مع كين، العام الماضي عند رحيل جوزيه مورينيو والتفكير في التعاقد مع ماوريتسيو بوتشتينو قبل ان يتعاقد مع أولي جونار سولشاير لقيادة الفريق.

ولا تمانع إدارة مانشستر يونايتد، في تلبية مطالب توتنهام المادية، إذ حاول إد ودوارد التعاقد مع جاريث بيل في 2013 وقدم عرضاً أكبر من عرض ريال مدريد، إلا أن اللاعب الويلزي كان يفضل الانضمام للميرينجي.

جدير بالذكر أن كين يعاني من إصابة في الركبة، منذ فترة البوكسينج داي، خضع بسببها لجراحة ومن المتوقع عودته للملاعب بنهاية الشهر القادم.