تقارير | مانشستر يونايتد يبدأ خطواته لضم نجم الدوري الفرنسي

هل يرتدي بيبي قميص الشياطين الحمر؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية محاولة مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع نيكولاس بيبي نجم ليل الفرنسي.

وبحسب صحيفة تايمز الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد بدأ في تطوير الاهتمام طويل المدى بضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً.

يأتي ذلك في منافسة مع العديد من المهتمين داخل إنجلترا مثل آرسنال وليفربنول وإيفرتون، بالإضافة للعديد من الأندية الأخرى في بقية الدوريات الكبرى مثل الإسباني والإيطالي.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن قيمة انتقال اللاعب لن تقل عن 70 مليون جنيه استرليني.

وكان بيبي قد اختير ضمن فريق العام بالدوري الفرنسي، بعد أن سجل 22 هدفاً مع ليل، الذي أنهى الموسم في المركز الثاني وراء البطل باريس سان جيرمان.

يذكر أن بيبي يملك عقداً مع ناديه ينتهي عقب ثلاث سنوات، ويُعتقد أن جيرارد لوبيز رئيس ليل على استعداد للبيع هذا الصيف.