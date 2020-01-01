تقارير .. مانشستر سيتي يقرر عدم ضم ميسي

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بعد أشهر من التكهنات والشائعات، قرر مانشستر سيتي عدم التعاقد مع ليونيل ميسي بحسب الصحفية سيمرا هنتر، مقدمة ستوديو الدوري الإسباني.

ومنذ قرر ميسي الرحيل عن برشلونة ثم تراجعه في قراره، وتم ربط اللاعب بعدة أندية، وعلى رأسها النادي الإنجليزي وإنتر.

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وقالت هنتر مع "سكاي": "عرفت من مصدر مطلع أن مانشستر سيتي لن يتقدم بعرض لضم ليونيل ميسي، بحسب معلوماتي تم إغلاق الموضوع".

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وأضافت: "سببان وراء الأمر، الأول هو عمر اللاعب، هم يعلمون أنه في سنواته الأخيرة وأنه ليس نفس اللاعب الذي كان عليه في 17 عاماً مع برشلونة باعترافه شخصياً".

وأكملت هنتر: "السبب الثاني اقتصادي لأن رغم أن اللاعب سينضم مجاناً ولكن راتبه الضخم، قرابة 100 مليون في العام، وسيشكل عبئاً كبيراً في ظل الظروف الوبائية الحالية".

وختمت: "الجميع تأثر، حتى ريال مدريد لم يضم أي لاعب، من أجل ضم ميسي يجب أن يضحي بلاعبين أو بمصاريف في مجالات أخرى، ولذا حالياً البعض يفضل صرف الأموال على الشباب ومراكز تحتاج حقاً للتدعيم".

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وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بحلول نهاية الموسم الجاري، ويحق له بداية من يناير المقبل التفاوض مع أي فريق.