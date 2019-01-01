تقارير - مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة كانسيلو

يوفنتوس يقترب من التفريط في ظهيره البرتغالي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي بات قريباً من ضم جواو كانسيلو ظهير أيمن يوفنتوس مقابل 60 مليون يورو.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية، فإن بطل البريميرليج قد توصل لاتفاق بالفعل مع اللاعب بشأن العقد.

وسيمتد عقد كانسيلو لمدة 5 سنوات براتب سنوي قيمته 5 مليون يورو، ليبقى الاتفاق النهائي مع النادي.

ووفقاً للصحيفة فإن عرض سيتي البالغ قدره 50 مليون يورو ليس مكتملاً بعد، إذ يبعد 10 ملايين عن طلب يوفي الفعلي، ولكن سيتي سيعوض ذلك بواسطة الإضافات.

وكان كانسيلو قد انضم للبيانكونيري الصيف الماضي قادماً من فالنسيا مقابل 40 مليون يورو، بعد قضائه لموسم 2017-2018 معاراً في صفوف إنتر.

يذكر أن الظهير البرتغالي لعب 34 مباراة بقميص يوفي في جميع المسابقات، ليسجل هدفاً واحداً ويصنع ثمانية.