تقارير.. مانشستر سيتي يستقر على خليفة جوارديولا

تداولت تقارير صحفية إنجليزية أنباءً على أن إدارة مانشستر سيتي بدأت تخطط لحقبة ما بعد بيب جوارديولا، واستقرت بالفعل على اسم خليفته في ملعب الاتحاد.

عقد جوارديولا مع مانشستر سيتي يمتد حتى صيف 2023، وقد أكد المدرب الإسباني في وقت سابق أن هذا الموعد سيكون نهاية رحلته في إنجلترا وسيرحل بعدها لتدريب أحد المنتخبات.

إدارة سيتي تريد استمرار النجاحات الكبيرة التي صنعها جوارديولا بناديهم، لذلك فتبحث عن مدرب مشابه في الخصائص للفيلسوف يُكمل هذا المشروع الضخم، ويبدو أنها استقرت بالفعل على أحدهم.

من هو خليفة جوارديولا في مانشستر سيتي؟

صحيفة "تلجراف" أشارت في تقرير لها إلى أن مانشستر سيتي يريد التعاقد مع مدرب أياكس الحالي، إيريك تين هاج.

ويبدو أن تين هاج أقرب إلى الخروج من يوهان كرويف آرينا بنهاية الموسم الحالي في ظل ارتباطه بتدريب عدد كبير من أندية النخبة الأوروبية.

وحسبما ذكرت الصحيفة، فإن مسؤولي سيتي يتابعون المدرب الهولندي منذ فترة طويلة، واقتنعوا أنه الأمثل لضمان النجاحات في عصر ما بعد جوارديولا.

لماذا يبدو التعاقد مع تين هاج صعبًا؟

تظهر أمام مانشستر سيتي عقبتان للتعاقد مع تين هاج، الأولى تتعلق بأن خطوة جلبه إلى ملعب الاتحاد ستحدث في 2023 وليس العام المقبل.

أما الثانية وهي المرتبطة بالأولى، تكمن في اهتمام أندية النخبة به مثل باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، يُضاف إليهم المشروع الواعد لنيوكاسل.

لذلك فأن يبقى في أياكس أو بدون عمل في العام المقبل يبدو صعبًا، خصوصًا وأن تلك الأندية بمقدورها منحه عروضًا مادية ورياضية استثنائية للغاية.

ما هي الأسماء الأخرى المرشحة لتدريب مانشستر سيتي؟

الصحف في وقت سابق طرحت اسم مدرب ليستر سيتي الحالي، برندان رودجرز، كخيار مطروح بشدة على طاولة إدارة السيتي.

كما تدرس إدارة سيتي ما يقوم به ميكيل أرتيتا مع آرسنال، لا سيما وأن لديه تجربة مع جوارديولا أيضًا بملعب الاتحاد.

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