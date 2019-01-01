تقارير | مانشستر سيتي يستعد لكسر عقد أويارزابال

تحسباً لرحيل ساني..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية استعداد مانشستر سيتي لدفع الشرط الجزائي الخاص بنجم ريال سوسييداد ميكيل أويارزابال في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يأتي ذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة ماركا، عن مفاوضات سيتي مع اللاعب وجاهزية النادي لدفع مبلغ 75 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي.

يتوقف هذا الأمر بحسب الصحيفة الإسبانية على رحيل الجناح الألماني ليروي ساني من عدمه، حيث تتوقع التقارير مغادرة اللاعب هذا الصيف.

يأتي ذلك إثر شعور اللاعب بفقدانه لثقة مدربه بيب جوارديولا، الذي أبعده عن أهم مباريات الموسم الماضي في فترة الحسم الأخيرة.

يذكر أن عقد أويارزابال مع ريال سوسييداد يمتد حتى 2024 وشهد رفع راتبه بنسبة كبيرة، إلا أن الفارق بين راتبه الحالي وما سيدفعه سيتي سيكون كبيراً للغاية.