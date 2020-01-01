تقارير - ليفربول أمام فرصة للقبي دوري هذا الموسم

هل يعادل ليفربول رقم مانشستر يونايتد في موسم واحد؟!

فجرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل حول مانشستر سيتي في ظل تداعيات العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي "اليويفا" على الفريق الإنجليزي.

اليويفا كان قد قرر منع مانشستر سيتي من خوض منافسات دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين وتغريمه 30 مليون يورو، بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

وحسب الصحيفة فأن العقوبات التي فرضت على مانشستر سيتي قد تدفع الاتحاد الإنجليزي إلى تجريد مانشستر سيتي من قلب الدوري الذي حصل عليه موسم 2013-2014.

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وتابعت أن السيتي متهم بخرق قواعد اللعب النظيف في الفترة من 2012 إلى 2016، وأن هذا الأمر يحظى بتحقيقات جادة من كافة الجهات.

وأوضحت أن سحب اللقب سيتم عن طريق خصم نقاط بأثر رجعي مما سيجعل الفريق الوصيف هو البطل.

ليفربول كان وصيف هذه النسخة من الدوري بعد حصول السيتي على 86 نقطة وليفربول على 84 نقطة، وفي أحسن الظروف في حال خصم 3 نقاط فسيكون ليفربول هو المتصدر والفائز باللقب في هذه النسخة.

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ردود الأفعال حول هذا جاءت إيجابية من قبل جماهير ليفربول الذي تمنوا حصول فريقهم على ذلك اللقب ليكون القائد التاريخي للريدز ستيفن جيرارد حاصلاً على لقب للدوري رفقة الفريق وهو الأمر الذي كان ينقصه طوال مسيرته.

ليفربول يتصدر الدوري هذا الموسم بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني ويقترب من حسم اللقب مبكراً بعد 5 جولات من الآن وبالتحديد في مباراة كريستال بالاس، سيكون أمام حدث تاريخي إذا تم سحب لقب الدوري من السيتي وفوزه بلقب هذا العام ليكون أكثر المتوجين بالبريميرليج رفقة مانشستر يونايتد بـ20 لقب.

الصحيفة اختتمت بأن ليس من الواضح إذا كانت العقوبات ستغطي دوري 2012 أم لا ولكن الحديث الآن يقتصر على دوري 2013-2014.