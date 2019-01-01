تقارير - لوكاكو يتنازل من أجل الانتقال إلى إنتر

هل يذهب البلجيكي للعمل مع أنتونيو كونتي بعد فوات الفرصة في صيف 2017؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية استعداد روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد لخفض راتبه من أجل اللعب في إنتر ميلان الإيطالي.

وبحسب سبورت ميدياست فإن البلجيكي يرغب بالانضمام إلى فريق المدرب أنتونيو كونتي، الذي حاول ضمه في صيف 2017 حين كان مدرباً لتشيلسي، ولكن لوكاكو فضل يونايتد في ذلك الوقت.

وأشار المصدر ذاته إلى أن فيديريكو باستوريلو وكيل اللاعب قد عمل بالفعل على الشروط الشخصية، ليحصل لوكاكو على 8 مليون يورو سنوياً.

ويدور الأمر حالياً حول قيمة الصفقة نفسها، حيث يرغب مانشستر يونايتد بـ70 مليون يورو، فيما يحاول إنتر استغلال رغبة مانشستر السابقة في الحصول على الكرواتي إيفان بيريسيتش.

ووفقاً للتقارير فإن يونايتد لم يعد بنفس الاهتمام حيال بيريسيتش بعد رحيل المدرب السابق جوزيه مورينيو، الذي كان راغباً في ضمه.

يذكر أن إتمام تلك الصفقة قد يعني بشكل قاطع ضرورة رحيل ماورو إيكاردي عن النيراتزوري، عقب المشاكل التي انخرط بها هو ووكيلته –وزوجته أيضاً- واندا نارا مع إدارة النادي طوال النصف الثاني من الموسم.