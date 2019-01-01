تقارير | لوكاكو إلى إنتر رسميًا خلال ساعات

إنتر يقترب من حسم الصراع مع يوفنتوس وضم روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت مصادر موثوقة أن الاتفاق بين إنتر ومانشستر يونايتد قد تم حول انضمام روميلو لوكاكو للنيراتزوري.

وكان إنتر قد ابتعد نسبيًا عن سباق التعاقد مع المهاجم البلجيكي بعد دخول يوفنتوس في الصفقة مستغلًا ورقة التبادل مع باولو ديبالا.

وبعدما رفض ديبالا الرحيل إلى مانشستر، عاد إنتر ليصبح الطرف الأقرب لضم لوكاكو في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 7, 2019

وحسب الموثوق جيانلوكا دي مارزيو، وشبكة سكاي سبورتس، فإن الاتفاق بين الطرفين قد تم ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال ساعات.

ومن المتوقع أن تكلف الصفقة النيراتزوري 75 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو سيتم دفعها كمتغيرات.

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يذكر أن وجود أنطونيو كونتي كمدرب لإنتر هو من حسم الأمور، حيث يعد المدرب الإيطالي أبرز المؤمنين بقدرات لوكاكو وأشد المعجبين به كلاعب منذ أن كان يلعب لصفوف إيفرتون.