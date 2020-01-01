تقارير: لوشيسكو وضع شرطين للبقاء مع الهلال

رازفان لوشيسكو يريد البقاء مع الهلال السعودي رغم العروض التي وصلته.

أكد تقارير صحفية رومانية، على أن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال السعودي، يريد البقاء مع الزعيم، ولكنه وضعه شرطين من أجل الاستمرار مع الفريق.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن لوشيسكو تلقى عروضًا مغرية خلال الفترة الماضية، خاصة بعد التتويج مع الهلال بلقب دوري أبطال آسيا.

وأشار موقع "Ziare" الروماني، إلى أن لوشيسكو وضع شرطين من أجل الاستمرار مع الهلال، أولهما بالتعاقد مع لاعبين مميزين خلال الفترة المقبلة، قبل بداية الموسم الجديد، من أجل تعزيز صفوف الفريق.

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أما الشرط الثاني، فهو زيادة أجره السنوي الذي يتقاضاه، خاصة بعد تلقيه عروضًا تتخطى راتبه الذي يتحصل عليه من الهلال حاليًا، من أجل الاستمرار مع الزعيم.

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الموقع الروماني أكد على أن لوشيسكو يحصل على مبلغ 2.4 مليون دولار سنويًا، أقل ما كان يحصل عليه البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني السابق للهلال، حيث كان يحصل على 5 ملايين يورو في الموسم.

ونجح لوشيسكو في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، بالإضافة إلى أنه اقترب من حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين، حيث يتفوق على النصر صاحب المركز الثاني بـ6 نقاط.