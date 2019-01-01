تقارير - لماذا قرر هوملز الرحيل عن بايرن ميونيخ؟

صفقة مفاجئة بعودة اللاعب لفريقه السابق

أيام قليلة تفصل المدافع الألماني ماتس هوملز، عن العودة مرة أخرى لفريقه السابق بوروسيا دورتموند، قادماً من نظيره بايرن ميونيخ.

الصفقة ستصل قيمتها 38 مليون يورو، وهو ما يزيد بـ6 ملايين عن ما دفعه بايرن لضم اللاعب في 2016.

تقارير صحفية أكدت أن قرار هوملز المفاجيء بالرحيل إلى دورتموند، جاء عقب الاجتماع الذي عقده مع المسؤولين بالبافاري منذ أسبوعين ونصف.

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وتبين للمدافع الألماني بعد هذا الاجتماع، أنه ليس من ضمن خطط المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش للموسم القادم.

وما أغضب اللاعب أن قيل له بالنص :"مهما لعبت جيداً في الفترة التحضيرية لن تلعب بانتظام بالفريق".

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وهو ما دفع هوملز لاتخاذ قراره سريعاً بالرحيل، ليحصل على فرصة العودة مرة أخرى لدورتموند مع المدرب لوسيان فافر.

يذكر أن بايرن أجرى صفقتين دفاعيتين حتى الآن، وهما لوكاس هيرنانديز لاعب أتلتيكو مدريد، وبنيامين بافارد من شتوتجارت.