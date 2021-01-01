تقارير .. لجنة الانضباط تحسم موقفها من مشادة بيتروس وكريري

مباراة النصر والهلال شهدت مشادات عدة خلال أحداثها

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن نية لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تجاه أحداث لقاء الهلال والنصر ضمن منافسات الجولة الـ20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقعت مشادة قوية للغاية بين البرازيلي بيتروس لاعب النصر وسعود كريري مدير الكرة بفريق الهلال، وتوقع الكثير أن هناك عقوبات قد توجه للطرفين خلال جلسة لجنة الانضباط.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم ناقشت الأمر بالفعل خلال الساعات الأخيرة خاصًة بعد الضجة التي صاحبت اللقاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن تقرير حكم المباراة لم يدون أي واقعة خلال أحداث اللقاء، ولم يدين أي من بيتروس وكريري، وأيضًا محمد البريك الذي ظهر في جزء من المشادة أيضًا.

وأكدت "الشرق الأوسط" أن اللجنة استفسرت بالفعل عن هذه الواقعة، والحكام رأوا أن هذه الأحداث طبيعية وتحدث في كرة القدم وإنها غير مقصودة.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلنت عن عقوبات في حق بعض أفراد النصر والشباب بسبب أحداث وقعت في مباراتهما أيضًا.