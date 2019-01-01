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تقارير: لاعب بلجيكي يرفض ملايين بيراميدز للانتقال إلى جينك

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المشاركة بدوري أبطال أوروبا أفضل من الأموال
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية بلجيكية، على أن ثيو بونجوندا، لاعب فريق زولت وراجم، رفض الانتقال إلى صفوف فريق بيراميدز، مفضلًا الانضمام لفريق جينك البلجيكي.

نادي بيراميدز يحاول تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين خلال الفترة الحالية، استعدادًا للموسم الجديد، والذي سيشارك فيه في إحدى البطولات الإفريقية.

صحيفة "وال فوت" البلجيكية شددت على أن بونجوندا رفض عرضًا ماليًا ضخمًا من بيراميدز من أجل الانتقال له، مفضلًا عليه الانتقال لجينك.

بونجوندا سينتقل إلى جينك البلجيكي مقابل 7 ملايين يورو، حيث أنهى الكشف الطبي، بالرغم من مفاوضات بيراميدز معه المكثفة مؤخرًا.

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وفضل ثيو بونجوندا الانتقال لجينك، من أجل المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وشارك بونجوندا الموسم الماضي 39 مباراة رفقة فريقه زولت وراجم، سجل فيهم 14 هدف وصنع مثلهم.

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