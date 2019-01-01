تقارير - لاسارتي يفكر في عدم إشراك الصفقات الجديدة أمام بيراميدز

لاسارتي يسعى للحفاظ على قوام الفريق الأساسي من أجل الانسجام

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي المصري، متحفظ على مشاركة صفقات الفريق الجديدة أمام بيراميدز.

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز، السبت المقبل، ضمن دور الـ16 من بطولة كأس مصر، على ملعب "برج العرب" والتي ستكون لها منافسة قوية.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن لاسارتي يرغب في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق في مباراة بيراميدز وعدم مشاركة الصفقات الجديدة.

وأشارت التقارير أن لاسارتي يرغب في هذا الأمر بسبب عدم الانسجام في الوقت الحالي بين الصفقات الجديدة وباقي اللاعبين في الفريق.

ويسعى الأهلي لتخطي عقبة بيراميدز في بطولة كأس مصر، والتقدم نحو اللقب من أجل حسمه والفوز بالثنائية بعد التتويج بالدوري المصري مؤخرًا.

وكان الأهلي قد تعاقد مع كلًا من المالي إليو ديانج، محمد مجدي أفشة ومحمود متولي.