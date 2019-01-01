تقارير – كينو ينضم إلى الجزيرة رسمياً

تبقى الإعلان الرسمي عن صفقة كينو للجزيرة

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية، إلى اقتراب نادي الجزيرة الإماراتي من حسم صفقة البرزايلي كينو، لاعب نادي بيراميدز المصري.

وارتبط اسم كينو، بالانتقال إلى نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي في الفترة الماضية، والخروج من فريقه الحالي.

ونشر المعلق الرياضي، فارس عوض صورة للاعب البرازيلي صاحب الـ 29 عاماً، وهو يرتدي قميص الجزيرة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر.

وكتب فارس عوض على حسابه: " الهدوء ينتهي والعاصفة تبدأ كينو البرازيلي رسميا جزراوي، في واحدة من اهم تعاقدات ميركاتو الصيف لدورينا، مبروك للجزرواية ولجماهير الدوري لاعب بهذه القيمة الفنية العالية".

الهدوء ينتهي والعاصفة تبدأ 🔥

كينو البرازيلي رسميا جزراوي ..

في واحدة من اهم تعاقدات ميركاتو الصيف لدورينا ، مبروك للجزرواية ولجماهير الدوري لاعب بهذه القيمة الفنية العالية #الجزيرة 👍🏻 pic.twitter.com/y9NxCA9BUk — فارس عوض (@farisf9) July 6, 2019

وانضم كينو إلى بيراميدز في الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من الدوري البرازيلي مقابل 8 مليون يورو.

ولعب كينو مع بيراميدز في الموسم الماضي، 33 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 10 أهداف، وصنع 11 آخرين.