تقارير - كوتينيو يوافق على الانضمام لبايرن ميونخ ويسافر ألمانيا

تقاريرصحفية إسبانية تؤكد موافقة البرازيلي فيليبي كوتينيو على الانضمام لبايرن ميونخ وأن موعد سفره سيكون الأحد المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب ليفربول السابق وبرشلونة الحالي قد وافق على الانضمام لصفوف بايرن ميونخ الألماني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "راديو كتالونيا" والتي أكدت أن اللاعب قد منح برشلونة وبايرن ميونخ موافقته الأولية على الانتقال للبافاري.

وبحسب ما ذكرت الإذاعة فاللاعب سيسافر لينضم لصفوف بايرن ميونخ يوم الأحد المقبل، حيث سيستأنف كافة تفاصيل الانتقال يومها.

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وذكرت الإذاعة أن اللاعب تم استبعاده من مباراة اليوم أمام فريق سيلتا فيجو في الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني لهذا السبب تحديدًا.

وكان أولي أونيس رئيس بايرن ميونخ قد ألمح اليوم لإمكانية إتمام التعاقد مع لاعب جديد بمقابل مادي سيتجاوز ١٠٠ مليون يورو.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ كان قريبًا من ضم ليروي ساني قادمًا من مانشستر سيتي لكن الآخير أصيب وسيخضع لعملية جراحية ولن يكون قادرًا على المشاركة حتى مارس المقبل على الأقل.